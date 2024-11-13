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У Люксембурзі вважають, що не повинно бути війни НАТО проти росії

04.12.2024 / 15:23
НАТО має допомагати Україні, але відправка військ Альянсу до України означатиме його вступу війну.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав'є Бетель, передає Укрінформ у вівторок, 3 грудня.

"Війська на полі бою означають війну", - зазначив він.

За словами Бетеля, є ризик що "ми насправді матимемо некеровану "пожежу", яка буде ще гіршою. "Жахливо, що все продовжується як є, але ми сказали, що не повинно бути війни НАТО проти росії", - додав міністр.

Водночас Бетель переконаний, що члени НАТО мають продовжувати активно підтримувати Україну, також підтримка має тривати на рівні ЄС.

Коментуючи обрання Дональда Трампа президентом США, міністр сказав, що очікує на великі зміни. "Не терпиться побачити, як він принесе мир за 24 години", - додав він.

Він застеріг при цьому від "ефекту доміно", коли після Трампа відмовитися від підтримки Києва могли б інші партнери: "Це було би жахливо, не можна забувати, що вони воюють також за нас".

Люксембург
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