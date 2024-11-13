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В НАТО не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США, - ЗМІ

04.12.2024 / 14:21
Представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", що координує надання воєнної допомоги Україні.

Про це "Європейську правду" запевнили кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі Альянсу.

Співрозмовники "ЄвроПравди" сходяться в оцінці, що зараз не розглядається можливість припинення цього формату, доки потреба у ньому зберігатиметься.

"Наразі "Рамштайн" продовжується, і наразі немає сигналів щодо того, що його робота припиниться. Я би розраховував, що Контактна група з питань оборони України – формат, відомий як "Рамштайн" – продовжиться у наступні місяці та роки", – розповів один з посадовців.

Інший представник Альянсу окремо підкреслив, що робота "Рамштайну" не може бути замінена так званим "форматом "Вісбаден", що офіційно зветься місією НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Роль NSATU полягає в тому, щоби передавати інформацію про те, якими є потреби Збройних сил України, у тому числі для контактної групи. Але політичний формат, яким є "Рамштайн", продовжить роботу як формат, що координується США", – пояснив інший представник НАТО, що опікується питаннями допомоги Україні.

В Альянсі, утім, не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США, хоч і вважають припинення "Рамштайну" малоймовірним.

"У разі, якщо адміністрація все ж вирішить зупинити роботу контактної групи, то інші союзники все ж знайдуть інший політичний формат. Але це – дуже гіпотетична можливість", – заявив один зі співрозмовників.

НАТО, Рамштайн
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