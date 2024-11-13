В НАТО не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США, - ЗМІ

Про це "Європейську правду" запевнили кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі Альянсу.

Співрозмовники "ЄвроПравди" сходяться в оцінці, що зараз не розглядається можливість припинення цього формату, доки потреба у ньому зберігатиметься.

"Наразі "Рамштайн" продовжується, і наразі немає сигналів щодо того, що його робота припиниться. Я би розраховував, що Контактна група з питань оборони України – формат, відомий як "Рамштайн" – продовжиться у наступні місяці та роки", – розповів один з посадовців.

Інший представник Альянсу окремо підкреслив, що робота "Рамштайну" не може бути замінена так званим "форматом "Вісбаден", що офіційно зветься місією НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Роль NSATU полягає в тому, щоби передавати інформацію про те, якими є потреби Збройних сил України, у тому числі для контактної групи. Але політичний формат, яким є "Рамштайн", продовжить роботу як формат, що координується США", – пояснив інший представник НАТО, що опікується питаннями допомоги Україні.

В Альянсі, утім, не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США, хоч і вважають припинення "Рамштайну" малоймовірним.

"У разі, якщо адміністрація все ж вирішить зупинити роботу контактної групи, то інші союзники все ж знайдуть інший політичний формат. Але це – дуже гіпотетична можливість", – заявив один зі співрозмовників.