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Туск: Головування Польщі в Раді ЄС припадає на особливий час

04.12.2024 / 12:16
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що головування в Раді Європейського Союзу, що розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "воно припадає на особливий час". Він додав, що очікує знакових подій щодо війни і миру в Україні.

Про це повідомляє PAP.

Так, Туск заявив, що з часу останнього польського головування в Раді ЄС – 13 років тому – змінилося "майже все".

"Польське головування не полягає в тому, щоб якось прожити ці наступні шість місяців. Наші пріоритети не є рутинними. Польське головування не для того, щоб ці наступні шість місяців якось пройшли повз нас. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону. На нас чекає – і це завдання польського головування – глибоке коригування деяких європейських пріоритетів. Деякі з них вже повільно дозрівають для цього", – додав глава уряду.

Також, за словами Туска, найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження". Як він зазначив, Союз повинен стати організмом, здатним не тільки до виживання, але й до "політичного наступу".

"Ми будемо дуже рішуче налаштовані на те, щоб Європа у дуже багатьох питаннях думала польською мовою", – висловився він.

Згідно з анонсами, головним пріоритетом польського головування буде безпека, не лише у військовому вимірі, але й, наприклад, у сфері енергетики, продовольства та охорони здоров'я. Детальний календар заходів, логотип польського головування і присвячений йому веб-сайт мають бути представлені в середині грудня.

Туск, Польща
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