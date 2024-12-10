Зеленський: 10-12 систем Patriot, додаткових для України, зроблять війну для путіна беззмістовною

"10-12 систем Patriot, додаткових для України, забезпечать нам життя і зроблять війну для путіна беззмістовною, тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає. Жодні КАБи, жодні ракети, будь-які балістичні тощо, не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, в енергетику, в наші лікарні, школи, університети", - сказав Зеленський під час зустрічі з главою групи соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраче Гарсією Перес, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому президент зазначив, що одна система Patriot коштує $1,5 млрд, кошти на яку партнери можуть взяти із заморожених російських активів.

"Це коштуватиме 30 мільярдів, але повністю, остаточно, закриє наше небо", - наголосив Зеленський.