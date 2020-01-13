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"Черные ящики" сбитого над Ираном самолета МАУ расшифруют в Украине

13.01.2020 / 11:46
"Черные ящики" со сбитого в Тегеране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

В сообщении Бюро отмечается, что именно это учреждение примет участие в процессе расшифровки.

Дословно: "Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Украине", заявили в учреждении.

Также в Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета могут быть отправлены для расшифровки во Францию.

Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.

Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

В ходе разговора с президентом Ирана 11 января глава украинского государства заявил, что тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране олжны быть возвращены на родину до 19 января.

МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, черные ящики
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