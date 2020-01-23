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Иран заявил, что черные ящики с самолета МАУ должны остаться у него

23.01.2020 / 14:54
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду, 23 января, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал он.

По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Он также рассказал, что иранская делегация отправилась в Украину, чтобы "изучить документы самолета".

Эслами в понедельник, 20 января, посетил Киев во главе иранской делегации и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Перед визитом иранской делегации в Киев глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине черные ящики, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

По его словам, Украина настаивает на передаче черных ящиков, и это станет "свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию".

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

21 января премьер Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики на экспертизу в одну из стран, обладающих необходимыми технологиями для их расшифровки.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, черные ящики
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