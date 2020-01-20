В Иране заявили, что пока не собираются отдавать "черные ящики" самолета МАУ

Об этом заявил председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.

Об этом Резайефар заявил в комментарии иранскому агентству IRNA

Прямая речь: "Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Франции, но пока не принято никакого решения о передаче их в другую страну".

Напомним: 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

Ранее Резайефар говорил, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing 737, и Иран не обладает технологиями для расшифровки его "черных ящиков", они могут быть направлены во Францию.

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.

На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.

14 января стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.

В Иране заявили, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

По словам начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж, иранская сторона должна была направить в Украину своего эксперта, который осмотрел бы украинскую лабораторию и дал согласие на исследование "черных ящиков" в Украине. Однако Иран так и не направил в Украину своего эксперта.

Офис генпрокурора подготовил второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки украинскими экспертами.

17 января ОГП в третий раз обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Также Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину с извинениями и разъяснениями прибудет спецпредставитель правительства Ирана.

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