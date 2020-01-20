Гончарук: Кабмин продолжает работать, пока Зеленский не примет решение

Об этом Гончарук заявил на заседании парламента 17 января

Прямая речь: "Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы".

Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку. Премьер утверждает, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией - написано на имя председателя Верховной Рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент".

Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента, и убеждал, что власть - это единая команда.

Прямая речь: "Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды".

Выступив, Гончарук с министрами покинул сессионный зал, хотя нардепы требовали задать ему вопросы. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что время истекло и это не предусмотрено регламентом.

Напомним: согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также на записи слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" – и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

Некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно Управление госохраны, однако в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.

16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила состав нового Кабинета министров.

Источник