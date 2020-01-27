Зеленский о Гончаруке: "Он – хорошая машина"

Об этом шла речь в интервью Зеленского израильском "9 канала"

Прямая речь: "Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат."

По словам президента, в Гончарука "еще есть запал", поскольку в должности он только пятый месяц.

Напомним: утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также на записи слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" – и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

Пресс-служба Кабинета министров вышла с комментарием о том, что не располагает информацией о подлинности аудио- или видеозаписи в сети Интернет и опровергла информацию относительно заявления об отставке Гончарука.

Некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно Управление госохраны, однако в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.

16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

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