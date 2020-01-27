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Зеленский: прекращение войны на Донбассе нужно всем в мире

27.01.2020 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в прекращении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и РФ, Европа и весь мир, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности таких ситуаций.

"Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру. Потому что если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский указал: "Погибли люди – это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана".

"Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам – я вообще не уверен", - отметил Зеленский.

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война, Донбасс, Зеленский
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