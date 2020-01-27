Митрополит Антоний – об одиночестве среди людей

Часто, находясь среди большого количества людей, человек остается одиноким.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Наши внутренние запросы так и зависают в пространстве без ответов, нам некому рассказать о том, что так сильно нас волнует, едва ли кто-то сможет разделить наши переживания и чувства.

Все бы было действительно так грустно и беспросветно, если бы в мире не было Творца. Нам надо учиться за всеми событиями видеть Христа», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что полагаясь только на людей не избежать разочарований.

«Даже самый лучший и мудрый человек может ошибиться.

Безусловно, следует быть благодарным всем людям, попадающимся на пути, за то добро, которое они сделали нам, или за жизненные уроки и опыт. Но полагаться нужно единственно на Бога», - рассказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что важно во всем видеть Христа.

«Только Он даст ответы на все волнующие нас вопросы в нужное время или не на все, а может, и не даст, если так будет Ему угодно. Наше дело маленькое: всюду видеть Спасителя, подражать Ему, уходя от собственного «я», создавать новую реальность – Христову.

Тогда одиночество и непонятость не будут нас страшить. Господь везде и всегда с нами. А если нам понадобится друг и собеседник, Бог даст его нам в подходящий момент тихо и незаметно», - подытожил митрополит Антоний.