Войти | Зарегистрироваться
12:49

понедельник,
27 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний – об одиночестве среди людей

27.01.2020 / 11:36
Митрополит Антоний – об одиночестве среди людей
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что полагаясь только на людей не избежать разочарований

Часто, находясь среди большого количества людей, человек остается одиноким.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Наши внутренние запросы так и зависают в пространстве без ответов, нам некому рассказать о том, что так сильно нас волнует, едва ли кто-то сможет разделить наши переживания и чувства.

Все бы было действительно так грустно и беспросветно, если бы в мире не было Творца. Нам надо учиться за всеми событиями видеть Христа», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что полагаясь только на людей не избежать разочарований.

«Даже самый лучший и мудрый человек может ошибиться.

Безусловно, следует быть благодарным всем людям, попадающимся на пути, за то добро, которое они сделали нам, или за жизненные уроки и опыт. Но полагаться нужно единственно на Бога», - рассказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что важно во всем видеть Христа.

«Только Он даст ответы на все волнующие нас вопросы в нужное время или не на все, а может, и не даст, если так будет Ему угодно. Наше дело маленькое: всюду видеть Спасителя, подражать Ему, уходя от собственного «я», создавать новую реальность – Христову.

Тогда одиночество и непонятость не будут нас страшить. Господь везде и всегда с нами. А если нам понадобится друг и собеседник, Бог даст его нам в подходящий момент тихо и незаметно», - подытожил митрополит Антоний.  

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 января
24 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.