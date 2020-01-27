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Митрополит Онуфрий объяснил, почему не нужно стесняться во время покаяния

27.01.2020 / 10:37
Митрополит Онуфрий объяснил, почему не нужно стесняться во время покаяния
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По словам Его Блаженства, чтобы стать жителем Царства Небесного, человек должен не только принять Крещение, но и постоянно каяться

Не надо стыдиться, если согрешил, а нужно себя осудить перед Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель отметил, что слова Спасителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 12-17), которыми Он начал Свою проповедь после священного события Крещение, или Богоявление, «звучат и сегодня для каждого из нас».

«Господь нам говорит: Я пришел на землю, Я воплотился, покайтесь, люди. Потому что через покаяние человек очищает себя от тех грехов, которые он приобретает после Крещения. Мы крестимся, но так случается, что после Таинства Крещения мы снова спотыкаемся, падаем, и грехи нам создают преграду для вечного спасения», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка напомнил, что Господь крестился, «чтобы показать нам пример того, как человек входит в Царство Небесное через Таинство Крещения».

Однако, по словам Его Блаженства, чтобы стать жителем Царства Небесного, человек должен не только принять Крещение, но и постоянно каяться.

«Для того чтобы быть жителем Царства Небесного, быть участником вечного блаженства, человек должен каяться. […] И когда человек в самоосуждении кается в своих грехах, то это великое Таинство, через которое человек получает прощение своих грехов и становится снова способным вместить в себе вечную жизнь и блаженство», — отметил Предстоятель.

В конце проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех проводить свою жизнь в покаянии, чтобы «здесь, на земле, быть вместилищем благодати Святого Духа, которую Господь принес на землю Своим Боговоплощением, и на Небе — причастниками вечного блаженства и жизни во Христе Иисусе Господе нашем».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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