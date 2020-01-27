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Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели

27.01.2020 / 10:23
Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Кабинет министров Украины примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели, на данный момент идет оценка эффективности проведенного ранее объединения.

"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты. Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать на результаты этой работы", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в пятницу, 24 января, в Киеве, отвечая на вопрос, когда будет проведена реорганизация в правительстве, в частности разделение министерств и формирование новых ведомств.

По его словам, на данный момент правительство оценивает, какое из решений об объединении министерств было оправданным или неудачным.

"Безусловно, какие-то решения будут приняты", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разделить некоторые министерства и что ждет от Гончарука соответствующих предложений, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Источник

Кабмин, реорганизация, Гончарук, министерства
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