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Престоятель УПЦ рассказал, что важно делать каждому для процветания Украины

27.01.2020 / 10:14
Престоятель УПЦ рассказал, что важно делать каждому для процветания Украины
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший владыка пояснил: «В теле каждая клетка имеет свою функцию; если в них путаются функции, то тело болеет»

Красивое и процветающее государство у нас будет тогда, когда каждый будет заниматься своим делом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После завершения воскресной Литургии Митрополит Онуфрий пожелал Божией помощи всем в том служении и звании.

«Пусть Господь каждого из нас укрепляет в том служении, в том звании, в которое Господь нас призывает и к тому кресту, который Господь на нас возлагает», — сказал Блаженнейший.

По слову Предстоятеля, «только тогда, когда каждый человек выполняет свой долг, он находится в единственном Богочеловеческом организме, в котором живет Дух Святой».

Блаженнейший владыка пояснил: «В теле каждая клетка имеет свою функцию; если в них путаются функции, то тело болеет».

«Дай Бог, чтобы мы не путали свои функции, каждый занимался своим делом, тогда у нас будет добрый дух и крепкое тело, и красивое, богатое Украинское государство», — пожелал он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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