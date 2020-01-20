Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поддержке УПЦ на международном уровне

Прошлый год был одним из самых тяжелых в новейшей истории Украинской Православной Церкви, о чем была проинформирована международная общественность, в частности ООН.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской митрополии, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

«Представителей Украинской Православной Церкви уже хорошо знают на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций (ООН), нам приходилось работать в Европарламенте и проводить встречи и мероприятия в Совете Европы. Это основные международные площадки, где проходит наша представительская деятельность», - сказал архиерей.

Епископ Виктор проинформировал о результатах работы Представительства в 2019 году.

«Если говорить о результатах и достижениях, то сейчас можно было бы еще раз напомнить о коммуникационном заявлении спецдокладчика ООН о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине, которое было официально оформлено еще 30 октября 2018 года; об отчетах Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в которых незамаскировано подаются факты правонарушений в отношении наших православных граждан; о недавнем решении Комитета по правам человека ООН, которое на основании обязательных к соблюдению всеми подписавшими международных договоров вынесло запрет соответствующим государственным органам на выселение религиозной общины из принадлежащего ему помещения в городе Ивано-Франковске и так далее», - сказал владыка.

Епископ Виктор отметил, что получению результатов предшествовала кропотливая работа.

«За последний год нам начали постоянно писать православные граждане Евросоюза, которые выражали свою обеспокоенность в связи с притеснениями УПЦ в Украине. Более того, такие сочувствующие люди проявили готовность к посильной помощи со своей стороны. Некоторые из них даже решились «атаковать» письмами и сопровождающими материалами соответствующие органы министерства иностранных дел тех стран, в которых они проживают. Это все невидимая работа, но она проводится и дает свои результаты, а такая обеспокоенность наших братьев и сестер по вере из разных уголков мира вселяет надежду», - подчеркнул глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

Епископ Виктор рассказал, что Представительство действует более двух с половиной лет.

«Священный Синод нашей Церкви принял решение об открытии Представительства УПЦ при европейских международных организациях в мае 2017 года. Тогда все начиналось с чистого листа, а Сам Господь указывал на пути, которыми нужно двигаться. Мне хорошо запомнился первый отчет перед Священным Синодом о проделанной работе. После моего доклада Блаженнейший сказал: «Владыка, у вас такая деятельность, казалось бы, надо все делать по закону буквы, но все равно прислушивайтесь к своему сердцу». Эти слова стали для меня ориентиром на следующие 2 года моего послушания. Я их часто вспоминаю, когда приходится определять дальнейшие шаги», - поделился архиерей.

Владыка Виктор рассказал о еще одном важном разговоре с Блаженнейшим.

«Как-то я подошел к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию с вопросом, который постоянно крутился в моей голове: когда были тяжелые времена для Церкви? В начале 1990-х или те, которые мы сейчас переживаем? Тогда Блаженнейший ответил мне, даже не задумываясь: «В 90-х мы не знали, что будет завтра, потому что еще ни разу не встречались в своей жизни с такими испытаниями. Сейчас мы хорошо понимаем, что тогда пошли правильным путем, оставшись с Церковью и в Церкви. Сегодня многое повторяется, поэтому мы уже знаем, что движемся в верном направлении, который ведет нас за Христом в Царство Небесное».

Такие слова вдохновляют всех верных чад Церкви, особенно тех, кто о событиях начала 1990-х помнят смутно или вообще прочитали в печатных изданиях, а сегодня являются непосредственными очевидцами или даже участниками происходящего в жизни нашей Украинской Православной Церкви. Поэтому и руки наши не опускаются, а поднимаются вверх, тем более, что их невидимо поддерживает Сам Господь. С таким вдохновенным настроением мы и доносили до международного сообщества объективную информацию о реалиях нашего церковного настоящего», - подчеркнул епископ Виктор.