Палата представителей США показала новые документы по делу импичмента Трампа

Об этом сообщает CNN

Документы включают новую информацию о возможном наблюдения за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщение с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (Доверенные лица - ред.) Проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе ". Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет гайд: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри человека".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Парнас сказал Харви в апреле, что будет беседу с "генеральным прокурором, которого освободил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокуроры говорили с Джулиани по его поисков компромата на Байдена.

Напомним: 16 января Национальная полиция открыла уголовные производства после обнародования в СМИ информации о возможном незаконной слежки за експослом США в Украине Мари Йованович.

8 октября 2019 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.

По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

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