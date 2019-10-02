Войти | Зарегистрироваться
13:02

среда,
02 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский уверяет, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

02.10.2019 / 11:42
Президент Владимир Зеленский говорит, что никогда не встречался с адвокатом президент США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Об этом шла речь на брифинге главы государства в Офисе президента 1 октября.

Прямая речь: "Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним".

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский отметил им, что тема брифинга - другая (результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске), но "с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше". Зеленский заверил, что "на него влиять невозможно", хоть "есть много людей на Западе и в Украине, которые бы этого хотели".

Относительно июльского телефонного разговора с Трампом, Зеленский уточнил, что говорил на украинском, а Трамп - на английском.

Президент успел ответить на десяток вопросов, а потом поинтересовался у журналистов, есть ли у них дети. "У меня - есть, я должен бежать", - сказал он.

Предыстория: в начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

В США заговорили об импичменте Трампа.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставить его на должности генпрокурора.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Источник 

США, импичмент, Трамп, Зеленский, Джулиани
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.