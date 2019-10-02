Зеленский уверяет, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Об этом шла речь на брифинге главы государства в Офисе президента 1 октября.

Прямая речь: "Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним".

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский отметил им, что тема брифинга - другая (результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске), но "с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше". Зеленский заверил, что "на него влиять невозможно", хоть "есть много людей на Западе и в Украине, которые бы этого хотели".

Относительно июльского телефонного разговора с Трампом, Зеленский уточнил, что говорил на украинском, а Трамп - на английском.

Президент успел ответить на десяток вопросов, а потом поинтересовался у журналистов, есть ли у них дети. "У меня - есть, я должен бежать", - сказал он.

Предыстория: в начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

В США заговорили об импичменте Трампа.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставить его на должности генпрокурора.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.

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