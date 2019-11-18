Импичмент Трампа: в деле появились еще два свидетеля

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Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря13.11.2019 / 11:26По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров УкраиныПоследние новости рубрики
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