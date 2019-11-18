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Импичмент Трампа: в деле появились еще два свидетеля

18.11.2019 / 09:42
Еще два свидетеля, слышавшие телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из-за которого над американским лидером нависла угроза импичмента, дали показания перед комитетом Палаты представителей по разведке.

Об этом сообщает DW.

Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и сотруднице вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс.

Вечером в субботу, 16 ноября, были опубликованы расшифровки показаний Моррисона и Уильямс в сокращенном виде. Судя по этим документам, Уильямс назвала обращенную к Зеленскому просьбу Трампа провести антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена, и его сына Хантера "необычной" и "неуместной". "В моих глазах это (требование. - Ред.) указывало на возможное наличие иных мотивов для удержания военной помощи", - заявила Уильямс. По ее словам, ситуация выглядела так, как будто речь шла в большей степени о "личной политической повестке дня" президента, нежели о внешнеполитических интересах США.

Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на Зеленского, угрожая приостановить финансовую помощь Украине, если киевские власти не объявят о проведении расследования против его политического противника.

Со своей стороны, Тим Моррисон подтвердил, что частичная приостановка выплаты помощи Украине была связана с требованием объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma. При этом Моррисон указал, что он не заметил в разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля, ничего незаконного.

Источник 

США, импичмент, Трамп, Зеленский
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