Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже", - говорится в сообщении ОП на его официальной странице в Facebook.

Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство Bloomberg выдержки из заявления.

В заявлении также приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".

Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Как известно, в июне текущего года Зеленский посещал Францию с официальным визитом.

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