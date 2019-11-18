Митрополит Кипрской Церкви сказал, что Александрийский Патриарх обещал не поминать Епифания

Александрийский Патриарх Феодор обещал не поминать главу Православной Церкви Украины Епифания Думенко во время богослужения на территории Лимассольской митрополии.

Об этом сказал архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Лимассольский Афанасий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и официальный сайт Лимассольской митрополии.

В своем выступлении в эфире радиостанции митрополии владыка Афанасий подчеркнул, что епископы Александрийской патриархии уверяли его, что Патриарх Феодор обещал не поминать Епифания Думенко. Сам Патриарх также не предупредил во время Литургии владыку Афанасия, что намерен сделать это поминовения.

Таким образом, отметил митрополит Афанасий, данное поминовение, несмотря на то, что сделано в храме Кипрской Церкви, не высказывает ни его личного мнения, ни Лимасольской митрополии в целом.

«Митрополит Лимассольский Афанасий отделяет свою позицию по делу упоминания имени Епифания как епископа Киевского, которого помянул Патриарх Александрийский Феодор II во время Патриаршей Божественной литургии в Лимассоле», - подчеркивается в сообщении.

При этом он отметил, что «принимает и признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия».

Как сообщалось, в Кипрской Православной Церкви просили Александрийского Патриарха не поминать Епифания Думенко во время богослужений. Несмотря на это, 12 ноября во время Патриаршей Божественной литургии по случаю торжеств 1400-летия со дня Успения святого Иоанна Милостивого, на Кипре, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул главу ПЦУ Епифания.