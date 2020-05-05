Церковь Кипра открыла храмы после карантина

На Кипре открылись храмы после коронавирусного карантина.

4 мая состоялся телефонный разговор между Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Хризостомом и Президентом Кипра Никосом Анастасиадесом, в котором обсуждалось соблюдение карантинных мероприятий после открытия храмов, сообщает «Orthodox times».

Во время разговора Глава Кипрской Церкви заверил Президента, что во время прибытия верующих в храмы Церковь Кипра будет соблюдать строгие ограничения карантинных мероприятий и протоколов здравоохранения, определенных министерством, чтобы обеспечить безопасность паствы.