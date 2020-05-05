Митрополит Антоний призвал власть найти виновных в избиении верующих УПЦ на Буковине

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) просит государственную власть найти и привлечь к ответственности организаторов и участников попытки рейдерского захвата храма УПЦ в селе Задубровка Черновицкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний на своей официальной странице в Фейсбук рассказал об инциденте и заявил о пострадавших.

«В связи с тем, что нападение носило спланированный и жестокий характер, была поставлена под угрозу жизнь людей, а основой противостояния стало неправомерный перевод общины УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, мы требуем от соответствующих органов государственной власти обеспечить надлежащую охрану общины Украинской Православной Церкви и принадлежащего ей храма в селе Задубровка Черновицкой области с тем, чтобы в дальнейшем подобного рода преступление более не повторилось», - отметил владыка Антоний.

Он потребовал «найти и привлечь к ответственности организаторов и участников рейдерской акции, а также непосредственных виновных в избиении верующих нашей Церкви».

Архиерей призвал расследовать правомерность действий представителей Черновицкой ОГА в отношении УПЦ.

«Требуем провести расследование в отношении противоправных действий государственного регистратора и специалиста отдела по вопросам религий и национальностей Управления культуры Черновицкой областной государственной администрации Николая Гергелюка, следствием которых стало издание неправомерных распоряжений о переведении ряда общин Черновицко-Буковинской епархии из юрисдикции УПЦ в юрисдикцию ПЦУ», - заявил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний также призвал отменить вышеупомянутые распоряжения о переводе общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ как противоречащие закону.

«Согласно письму митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия на имя Президента Украины, соответствующие распоряжения были изданы на основании недостоверных данных, а также поддельных документов», - подчеркнул архиерей.

Владыка Антоний отметил, что попытка захвата храма произошла сразу после смерти его настоятеля.

«В селе Задубровка сторонники ПЦУ предприняли попытку захватить Свято-Михайловский храм Украинской Православной Церкви, воспользовавшись смертью его настоятеля – протоиерея Леонида Деликатного.

Злоумышленники, рассчитывая, что горе общины, которая готовилась к похоронам своего священника, не позволит ей эффективно противостоять рейдерской атаке, действовали нагло и жестоко. Как сообщили верующие из Задубровки, в преступлении участвовало около сорока мужчин в балаклавах, которые пришли к храму с дубинками, газовыми баллончиками и арматурой. Также у них были в распоряжении генератор и болгарка, которые они пустили в ход сначала для взлома ворот, а затем дверей храма», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что активисты ПЦУ отступили только когда приехала полиция.

«К счастью, прорваться внутрь не удалось. Хотя они и использовали помимо болгарки лом, а также слезоточивый газ, которым они постарались «выкурить» находящихся в храме верующих Украинской Православной Церкви. Не получив желаемого, преступники излили свою злобу на нескольких прихожан общины Свято-Михайловского храма, которые в тот день дежурили. Православные были сильно избиты. Мало того, один из них был ранен в голову ножом.

Весь этот кошмар прекратился только тогда, когда к храму приехало много полицейских. Однако, по предварительной информации, никто из участников рейдерского нападения так и не был задержан», - отметил митрополит Антоний.