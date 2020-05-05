Послы G7: Украина утратит поддержку в случае потери независимости антикоррупционных органов

Об этом говорится в заявлении группы послов стран «Большой семерки» в Украине, обнародованном в Twitter.

«США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать с тех пор ежедневно. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества», - отметили дипломаты.

Как сообщалось, 28 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект № 3133.

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах» (№3133) отмечается, что среди оснований для освобождения от должности директора НАБУ, закрепленных в части четвертой статьи 6 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» отсутствует такое, как вступление в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией. Это создает несогласованность норм одного и того же закона.

Документом предлагается заменить в отдельных статьях законов «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и «О Государственном бюро расследований» термин «коррупционное правонарушение», который применяется к административному взысканию, термином «правонарушение, связанное с коррупцией», что будет соответствовать положениям закона «О предупреждении коррупции».

Предлагается дополнить абзац первый части первой статьи 13 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» положением, в соответствии с которым ограничения, предусмотренные данной статьей, применяются не только к лицам, претендующим на назначение на должность в НАБУ, но и к работникам Нацбюро.

Кроме того, абзац восьмой части четвертой статьи 6 указанного закона предлагается дополнить положением, в соответствии с которым одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Законопроект №3133 зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов во главе с представителем фракции партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко.

Директор НАБУ Артем Сытник в декабре 2019 года проиграл апелляцию в Ривненском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ривненской области, который признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. После этого Сытник был внесен в реестр коррупционеров НАПК.

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