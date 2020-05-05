Тимошенко объяснила, откуда у нее миллионы долларов

Об этом свидетельствует ее пост в Facebook

Прямая речь: "Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной".

Она отметила, что, согласно законодательству, сразу задекларировала полученный доход. "Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США касательно юридических ограничений по делу".

Напомним, ранее стало известно, что Тимошенко внесла изменения в декларацию о доходах и указала там 148,3 миллиона гривен (около 5,5 млн долларов).

На это обратил внимание бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

"Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 345 000 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана "компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Лещенко добавил, что ему не удалось найти ни одной публичной информации о том, кто компенсировал деньги Тимошенко.

Он также сообщил, что в 2019 году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.

После последнего поста лидера "Батькивщины" Лещенко написал в Telegram следующее:

"Она не опубликовала никакой новой информации по этому поводу… Она не сказала, ни кто выплатил ей эту "компенсацию" через фирму Reid, Collins, Tsai LLP, ни куда были поданы иски, ни почему депутат Сергей Власенко получил почти такую же сумму от этой же компании? Если это был иск, то его следы должны быть в открытой базе PACER. Покажите их, Юлия Владимировна!"

В 2019 году Юлия Тимошенко задекларировала 184 тысячи гривен заработной платы. В нардепа нет автомобиля и собственной недвижимости.

В 2018 году Юлия Тимошенко задекларировала 899 тисяч 800 гривен дохода (на 37% больше, чем в 2017 году), а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 миллиона (на 47% больше, чем в 2017) гривен дохода.

Согласно декларации за 2018 год, лидер "Батькивщины" арендовалау двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также у Шараповой в Козине она арендует два земельных участка общей площадью 3362 м кв.

Источник