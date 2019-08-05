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Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

05.08.2019 / 12:22
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина в Трускавце в субботу, 3 июля.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).

В Администрации президента заявили, что информация о дате встречи Зеленского с Трампом – неправдивая, и Тизенгаузен не является советником Зеленского.

13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.

Источник 

США, Трамп, Зеленский
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