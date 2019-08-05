Филарет призвал своих прихожан к протестам против Епифания

Глава Киевского патриархата считает, что ликвидация УПЦ КП приведет к уничтожению украинской государственности, а за всеми беззакониями стоит Епифаний (Думенко).

Выступая в кафедральном соборе УПЦ КП, 4 августа, Филарет (Денисенко) призвал своих прихожан к протестам против главы ПЦУ Епифания (Думенко), видео опубликовано на странице в Фейсбук «За Українську Церкву».

«Я обращаюсь к вам, – воззвал Филарет к своей пастве. – Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому, я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха».

Он призвал к протестам против Епифания (Думенко): «Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением».

Вместе с тем, глава УПЦ КП считает, что «нужно обращаться к Президенту, к правительству, к депутатам, чтоб они защитили наши конституционные права. У нас есть свобода совести и свобода религии, а они (чиновники бывшего Президента Петра Порошенко. – Ред.) не дают нам молиться, нас выгоняют. Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата».

Филарет уверен, что «уничтожение Киевской патриархии» неминуемо приведет и к уничтожению Украины. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить, потому что «нам больше всего дороже наше украинское государство, наша культура, наш язык и наш народ».

Он в очередной раз заявил, что «Томос ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал». Также Филарет напомнил присутствующим, что ни Томос, ни ПЦУ до сих пор не признала ни одна Поместная Церковь.

По его словам, «Томос поставил нашу Церковь в зависимость от греков. Раньше ми были независимой, свободной и непризнанной Церковью. А сейчас мы и зависимы, и не признаны».