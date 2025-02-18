Грантові організації намагаються встановити контроль над судовою системою, - Золотарьов

На думку політичного аналітика Андрія Золотарьова у колонці comments.ua, ВРП у нинішньому вигляді перебуває під значним впливом грантових структур, що підриває принцип верховенства права. Незважаючи на скорочення фінансування донорських організацій, таких як USAID, та зміну зовнішньополітичної кон'юнктури США, грантові структури прагнуть закріпити контроль, використовуючи наявні важелі впливу.

"Проведення виборів голови ВРП за нинішніх умов може закріпити зовнішнє управління судовою системою. Україні необхідна глибока реформа цього органу для відновлення незалежності правосуддя", — зазначив Золотарьов.

Експерт підкреслює, що контроль над ВРП має ключове значення, оскільки цей орган вносить подання про призначення суддів, розглядає дисциплінарні скарги та ухвалює рішення щодо несумісності посад. Таким чином, контроль над ВРП фактично означає можливість впливати на формування суддівського корпусу та ухвалення ключових рішень у судовій системі України.

У зв’язку з цим Золотарьов пропонує такий план дій:

Відкласти вибори голови ВРП до проведення всебічної реформи системи судового управління; Реформувати ВРП та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ), усунувши іноземний вплив та забезпечивши прозорість кадрових рішень; Провести аудит поточної діяльності ВРП для виявлення та усунення можливих факторів зовнішнього тиску.

Якщо вибори голови ВРП відбудуться у нинішньому форматі — судова система залишиться під контролем грантових структур, які вже не мають навіть підтримки з Вашингтона. USAID перебуває на стадії ліквідації, але соросівські структури формують склад ВРП під власні інтереси. Це не "оновлення" — це захоплення влади, що загрожує суверенітету України та незалежності її судової системи.