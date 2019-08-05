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На Ровенщине появился новый храм УПЦ вместо захваченного Киевским патриархатом

05.08.2019 / 12:25
На Ровенщине появился новый храм УПЦ вместо захваченного Киевским патриархатом
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Свято-Дмитриевский храм УПЦ был захвачен представителями Киевского патриархата два года назад

В день памяти преподобного Серафима Саровского, в селе Дмитровка Гощанского района Ровенской области освятили новый Свято-Георгиевский храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, освящение храма по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея совершил секретарь епархии протоиерей Александр Егоров.

За Богослужением верующие вместе со своими пастырями молились о мире и процветании украинского государства, и о единстве Православия.

В заключение по традиции совершили молебен с обхождением вокруг храма.

Отец Александр поздравил благочинного и настоятеля храма, всех присутствующих с знаменательным днем в их религиозной общине, передал благословение правящего архиерея, и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении.

Свято-Дмитриевский храм УПЦ был захвачен представителями Киевского патриархата два года назад. Православные жители села, которые остались верными УПЦ, совершали богослужения в домике, предоставленном общине старостой храма Марией Тищук.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
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