Президент Украины на этой неделе планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турецкую Республику с рабочим визитом 7-8 августа.

На странице Офиса главы государства в Facebook сообщается, что он также планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем.

«7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Уточняется, что в рамках визита в Анкару запланированы переговоры главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.