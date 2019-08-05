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Президент Украины на этой неделе планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем

05.08.2019 / 12:49
Президент Украины на этой неделе планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем
Зеленский / УНИАН Источник: Фейсбук
Уточняется, что в рамках визита в Анкару запланированы переговоры главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турецкую Республику с рабочим визитом 7-8 августа. 

На странице Офиса главы государства в Facebook сообщается, что он также планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем.

«7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Уточняется, что в рамках визита в Анкару запланированы переговоры главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Источник: Inpress.ua
Зеленский, Варфоломей
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