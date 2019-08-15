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СМИ: На Фанаре Зеленскому предлагали подписать документ с пунктами о признании Томоса и ПЦУ

15.08.2019 / 18:01
Греки согласовали с Киевом документ сугубо экологического характера, а затем внесли туда ряд важных дополнений

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали на Фанаре подписать документ с пунктами о признании Томоса и новой Православной Церкви Украины как единственной канонической православной Церкви в стране.

Об этом со ссылкой на источники в церковных кругах сообщает издание «Страна».

Как сообщает издание, инициатором недавней встречи президента Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея стали американцы, которым было важно свести гаранта и грека вместе, показав, что никаких проблем в отношениях между Зеленским и Фанаром нет.

Для Вашингтона с точки зрения символизма было важно и то, чтобы стороны подписали соглашение, отмечает издание. Именно для этого была выбрана такая тематика, как экология, которая является нейтральной и ни к чему не обязывает.
Однако Варфоломей внес в итоговый документ некоторые коррективы, которые и сорвали подписание.

«Греки согласовали с Киевом документ сугубо экологического характера, а затем внесли туда ряд важных дополнений. Среди них - согласие Владимира Зеленского обеспечивать преемственность политики Петра Порошенко в религиозной сфере, признание ключевой роли Томоса в процессе развития церковной сферы Украины, признание президентом ПЦУ как единственной канонической Православной Церкви Украины. Но Зеленский, когда получил новый текст, отказался его подписывать, подчеркнув, что государство не будет вмешиваться в церковные дела», - рассказывает "Стране" собеседник.

Источник: Inpress.ua
церковь, Зеленский, Варфоломей, Фанар
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