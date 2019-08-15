Суд разрешил подозреваемому в коррупции экс-депутату Крючкову снять браслет

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Прокурор ходатайствовал перед судом о продлении Дмитрию Крючкову действия обязанностей, которые были применены ранее, с ношением браслета, но суд не удовлетворил ходатайство в этой части", - сказала она.

В то же время суд продлил действие других обязанностей. В частности, прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому требование, не отлучаться из Киева и Киевской области, сообщать об изменении своего места жительства или места работы и сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины загранпаспорт.

Срок действия этих обязанностей продлен до 29 августа.

Как сообщалось, 17 апреля Соломенский райсуд Киева избрал председателю правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде 45 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн. Впоследствии он вышел на свободу под залог.

Крючкова задержали в Германии 14 апреля 2018 года, а затем выпустили под залог.

В 2016 году экс-депутат был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежат государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн грн.

Крючков избирался депутатом в Верховную Раду пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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