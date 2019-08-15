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СМИ: В ПЦУ хотят сменить Епифания на митрополита луцкого Зинкевича

15.08.2019 / 17:38
В последнее время внутри ПЦУ поднимается волна недовольства

В новой Православной Церкви Украины хотят сменить митрополита Епифания на митрополита луцкого Зинкевича.
Об этом со ссылкой на источники в церковных кругах сообщает издание «Страна».

В последнее время внутри ПЦУ поднимается волна недовольства. Многие епископы считают, что в условиях смены власти их церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери.

В связи с этим глава ПЦУ Епифаний проявляет себя как неэффективный руководитель, а всем недовольным иерархам он грозит отлучением от церкви через Константинополь, сообщает издание.

Поэтому некоторые церковники пришли к выводу, что на данном этапе ПЦУ необходим более волевой, решительный и авторитетный человек, чем Епифаний.

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию - его епархия по-прежнему юридически относится к УПЦ КП», - рассказывает "Стране" источник в церковных кругах.

При этом отмечается, что днепровский бизнесмен Александр Петровский (в определенных кругах известен, как "Нарик") и львовский пивовар Андрей Мацола профинансировали Зинкевичу проведение крестного хода в Киеве, который состоялся 28 июля.

Считалось, что Зинкевич - хороший организатор и сможет подтянуть людей из регионов для массовости. Но итоговые цифры и картинка повергли меценатов ПЦУ в ярость - количество людей было в 15 раз меньше, чем у сторонников УПЦ.

«Нарик и Мацола стали требовать объяснений у Михаила, заявляя, что на выделенные деньги можно было организовать реально тысяч 30 человек, а то и более. Но Михаил ответил, что все деньги он отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него», - сообщает "Стране" собеседник.

Журналисты «Страны» при этом выдвигают свою версии происходящего в новой Церкви.

«Возникает несколько версий - Михаил Зинкевич самостоятельно прикарманил часть суммы или это была подстава Епифания перед главными спонсорами ПЦУ? Хотя возможно, что Епифаний сам "освоил" финпомощь. В таком случае, если последние две версии найдут свое подтверждение, то действующий глава ПЦУ потеряет поддержку основных спонсоров, которые все больше склонны смотреть в сторону Зинкевича. В то время, как у Епифания в союзниках останется лишь Петр Порошенко», - отмечает издание.

Источник: Inpress.ua
Епифаний, ПЦУ, Зинкевич
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