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Суд восстановил в должности люстрированного в 2014 году заместителя генпрокурора

15.08.2019 / 17:20
Окружной административный суд города Киева принял решение восстановить Николая Голомшу в должности первого заместителя Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши в Генпрокуратуру, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и принял решение восстановить Николая Голомшу в должности", - говорится в сообщении.

По мнению суда, при проведении люстрации, а истец был уволен в связи с принятием Закона Украины «Об очистке власти», должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае.

Также сообщается, что ответчиком по делу, то есть Генеральной прокуратурой Украины, не были представлены доказательства принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти Президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

Так, суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, которое не признавалось правонарушением в момент ее занятия истцом.

"В то же время, учитывая, что занимаемая Николаем Голомшей должность в ГПУ не была политической должностью, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что, в свою очередь, обуславливает заключение о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении", - говорится в сообщении.

В суде информируют, что рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года и связано, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Также отмечают, что в апреле 2015 года года судом было остановлено производство по делу до решения Конституционным Судом Украины дела относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «Об очистке власти», согласно которому и был уволен истец.

Кроме того, в суде сообщают, что в 2018 году, чтобы ускорить рассмотрение дел от лиц, которые были уволены в связи с принятием Закона Украины «Об очистке власти», судьей ОАСК было направлено представление в Верховный Суд относительно решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу, однако Верховный Суд отказал в открытии.

На тот момент, в производстве Окружного административного суда города Киева находилось более 280 административных исков от лиц, которые были уволены в связи с люстрацией, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщалось, в октябре 2014 года тогдашний генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора.

Согласно приказу от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основанию, предусмотренному законом "Об очистке власти" (о люстрации).

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суд, Голомша, люстация
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