ГПУ говорит, что дело Новинского закрывали, но уже возобновили

Об этом сообщила спикер генерального прокурора Ларисы Сарган

Прямая речь: "Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается".

"Постановлением прокурора от 12.08.2019 указанное решение следователя (о закрытии уголовного производства – ред.) отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля (Новинский в производстве имел статус свидетеля, подозрение объявлене ​​не было – ред.)".

Напомним, 25 июня Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката Новинского и установил срок 1 месяц для завершения следствия.

Генпрокуратура и потерпевшие подали жалобу на это решение, однако суд отказал открывать апелляционное производство. Также ГПУ подала жалобу в Верховный Суд, который еще не принял решения.

В то же время, суд по просьбе прокуратуры разъяснил, что требование закрыть производство касается только Новинского.

В ГПУ утверждают, что 26 июля их следователь закрыл производство "исключительно во исполнение судебных решений".

Однако позже, 12 августа, прокурор отменил решение следователя как незаконное. В ведомстве настаивают, что не могут закрыть производство в отношении свидетеля (Новинскому не огласили подозрение, он имел статус свидетеля – ред.).

Ранее адвокат Новинского сообщил, что ГПУ закрыла производство в отношении возможной причастности нардепа к незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко.

Перед тем суд обязал прокуратуру или передать дело в суд, либо закрыть ее, ссылаясь на то, что за 5 лет расследования Новинскому так и не сообщили о подозрении, даже после того, как с него сняли неприкосновенность.

8 декабря 2016 года Рада сняла неприкосновенность с Новинского.

Он, по версии следствия, удерживал под стражей архиепископа Драбинко с целью заставить митрополита Владимира отречься от престола.

Новинский заявлял, что в представлении ГПУ не было объективных доказательств.

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