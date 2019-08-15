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Супрун рассказала, как обсудила с Зеленским медреформу

15.08.2019 / 18:43
11 августа Президент Украины Владимир Зеленский и и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провели встречу, во время которой обсудили ход и дальнейшие шаги в трансформации системы здравоохранения.

Об этом руководитель Минздрава сказала в среду, 14 августа, перед заседанием Кабмина, сообщает корреспондент Укринформа.

"Была встреча с Президентом... в воскресенье. В целом мы обсуждали идею о дальнейшей трансформации здравоохранения. Это самое важное", - отметила Супрун.

По словам руководителя Минздрава, это является содержанием большинства ее разговоров с главой государства.

"Значительное количество украинцев ждет изменений на других уровнях оказания медицинской помощи", - добавила она.

Напомним, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий на пресс-конференции 6 августа заявил, что ряд изменений в рамках медицинской реформы являются положительными, поэтому их не будут отменять. Однако, по его словам, будет проведен аудит системы здравоохранения.

Источник 

медреформа, Супрун, Зеленский
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