Войти | Зарегистрироваться
13:02

среда,
02 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Соборе Элладской Церкви не будут рассматривать «украинский церковный вопрос»

02.10.2019 / 11:40
На Соборе Элладской Церкви не будут рассматривать «украинский церковный вопрос»
news.church.ua Источник: Церковь сегодня
По данным источников, созыв внеочередного Собора ЭПЦ по религиозной ситуации в Украине возможен в феврале будущего года

На Соборе Элладской Православной Церкви, который состоится состоится 8 октября не будут рассматривать «украинский церковный вопрос».

Об этом сообщается на Телеграм-канале «Церковь сегодня».

«Слишком большое давление идет со всех сторон… Мы маленькая Церковь, что мы можем. Раскол всюду, и в Греческой Церкви, и в православии», - цитирует издание свои источники в ЭПЦ.

По данным источников, созыв внеочередного Собора ЭПЦ по религиозной ситуации в Украине возможен в феврале будущего года. Пока же, судя по всему, линия остается прежняя - никак не реагировать на происходящее и откладывать.

Источник: Inpress.ua
Элладская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.