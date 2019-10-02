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Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»

02.10.2019 / 11:25
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»
УГКЦ Источник: Страна.ua
Он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, «кто спасает свою шкуру», но не остальной народ.

Об этом он сказал во время воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный сайт УГКЦ.

«Мы сегодня много слышим о том, что мир устал от украинских проблем. Даже иногда наши политики нам внушают, что народ Украины устал от войны», - сказал глава УГКЦ.

Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.

«Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, все время чувствует опасность по отношению к себе», - продолжил мысль Шевчук.

По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, «потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия». А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.

Источник: Inpress.ua
УГКЦ
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