Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру»

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, «кто спасает свою шкуру», но не остальной народ.

Об этом он сказал во время воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный сайт УГКЦ.

«Мы сегодня много слышим о том, что мир устал от украинских проблем. Даже иногда наши политики нам внушают, что народ Украины устал от войны», - сказал глава УГКЦ.

Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.

«Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, все время чувствует опасность по отношению к себе», - продолжил мысль Шевчук.

По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, «потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия». А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.