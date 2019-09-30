Митрополит Элладской Церкви заявил, что все Предстоятели Поместных Православных Церквей не признают ПЦУ

Все Предстоятели Поместных Православных Церквей не признают Православную Церковь Украины и не поминают за богослужением главу новообразованной структуры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим. Перевод комментария владыки, опубликованного на сайте греческого издания «Romfea.gr», осуществил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая критикам, которые возмутились позицией митрополита Серафима, которая была высказана им на последнем заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви, и обвинили в «антипатриархальности», то есть «непочитании» Константинопольского Патриарха, владыка заявил, что уважает «Вселенского Патриарха Варфоломея и Вселенский Патриархат в целом» и молится за Патриарха и священство.

В то же время митрополит Серафим считает, что, как епископ Церкви, «обязан выполнять слово Божественной Истины, Синода и Архиерейского Собора».

«Не только я лично, но все сонм Предстоятелей Поместных Православных Церквей не признает украинский автокефалию, не поминают [во время богослужения] нового предстоятеля (главу ПЦУ, - ред.)», - отметил владыка и добавил: Не обязаны ли мы быть верными духовенству, монашествующим и мирянам, хранить верность и соблюдать священные каноны Церкви?».

По мнению архиерея Элладской Церкви, автокефалия ПЦУ была предоставлена Фанаром «под давлением сильных мира сего, а сама инициатива ее предоставления является незаконным прецедентом, противоречащим священным канонам и традиции двух тысячелетий нашей Церкви».