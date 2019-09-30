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Верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права

30.09.2019 / 11:03
Верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права
Митрополит Варсонофий Источник: Центр информации УПЦ
Ультиматум общине УПЦ - «либо отдавайте ключи от храма, или завтра отберем его силой» - представители ПЦУ выдвинули 27 сентября

В Литинском районе Винницкой области, во время крестного хода в честь Зиновинской иконы Божией Матери митрополит Винницкий и Барский Варсонофий призвал верующих подписать обращение к Президенту Украины о защите конституционных прав и свобод верующих Винницкой епархии и поддержать прихожан общины Преображенского храма села Лука-Мелешковская, который представители ПЦУ угрожают отобрать.

Как сообщает Центре информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, видеообращении митрополита опубликовано на его странице в Facebook.

«Сегодня особый день в Винницкой епархии - мы совершаем крестный ход, просим Божию Матерь, чтобы Она молила Господа о мире в нашей епархии, в нашей стране, чтобы Господь защитил и сохранил нас в канонической вере, а также помог отстоять те храмы, которые рейдеры хотят захватить в нашей епархии», - сказал владыка Варсонофий.

Он напомнил, что представители ПЦУ угрожали отобрать силой Свято-Преображенский храм УПЦ в селе Лука-Мелешковская, который они незаконно перерегистрировали и «не хотят ждать решения суда».

Ультиматум общине УПЦ - «либо отдавайте ключи от храма, или завтра отберем его силой» - представители ПЦУ выдвинули 27 сентября во время круглого стола, организованного по инициативе председателя Лука-Мелешковской ОТО и при участии представителей религиозных общин УПЦ и ПЦУ, местной власти, СБУ и Национальной полиции.

«Сегодня я объявляю сбор подписей под обращением к Президенту, в государственные органы, чтобы они вмешались в эту ситуацию, защитили нас от рейдеров и позволили нам спокойно, свободно молиться на нашей святой Подольской земли. Поэтому, дорогие братья и сестры, просьба по всей Винницкой епархии к священникам, к мирянам, чтобы вы подписали это обращение к Президенту, чтобы он защитил, как гарант Конституции, наши конституционные права на вероисповедание», - подчеркнул митрополит Варсонофий.

Источник: Inpress.ua
Винницкая область, УПЦ
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