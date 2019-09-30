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NYT: Трамп пытался искать доказательства вмешательства Украины в выборы в США

30.09.2019 / 12:17
Президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", которая развернулась вокруг трех выборов - президентских в Украине в этом году и выборов в США в 2016 и 2020 годах.

Об этом идет речь в публикации издания The New York Times, пишет "Европейская правда".

Дословно: "Несмотря на выводы спецслужб США и Министерства юстиции о том, что Россия несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, господин Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство связано с Украиной и враждебными к нему него силами, он даже зациклился на теории заговора, которая допускала, что там могут быть пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон", - пишет издание.

Интерес Трампа включал деятельность Байденов - сына и отца - в Украине и обнародования во время кампании-2016 компрометирующих материалов о Поле Манафорте, главы кампании Трампа.

При поддержке Трампа Джулиани пытался обвинить Байдена в неправомерной деятельности, тогда как он и его коллеги, работавшие с ним в Украине, преследовали собственные личные интересы, пишет издание.

Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа с целью саботажа его избирательной кампании, а позже использовались для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле просил его сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов.

"Среди них - неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере в Украине", - отмечает издание.

Напомним: Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник 

выборы, Трамп, Зеленский, Джулиани
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