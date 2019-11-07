Стало известно, какого заявления требовал адвокат Трампа от Зеленского

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На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина28.10.2019 / 11:56Последние новости рубрики
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15:54
Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина
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15:54
В Конгрессе США рассекретили первые стенограммы об импичменте Трампу
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15:54
Британия: оппозиция подняла вопрос связей советника Джонсона с Россией
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14:21
Джонсон заявляет, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии
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13:52
Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа
- 15:54
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15:23
Абромавичус: существует более 500 уголовных производств, связанных с компаниями "Укробронпрома"
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14:21
Транзит газа: Еврокомиссия назвала дату технических переговоров
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12:17
Зеленский "в шоке" от завода Малышева и просит Гончарука собрать правительство
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11:15
Правительство Германии хочет помочь "Северному потоку-2" обойти газовую директиву ЕС
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09:42
"Газпром": для продолжения транзита Украина должна возобновить покупку газа у РФ
- 15:23
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17:21
В Киеве отложили полный переход на е-билет
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18:14
У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона
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11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
- 17:21
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17:59
"С моей красавицей": Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой
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17:51
"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
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17:58
Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой
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17:59
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
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09:12
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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