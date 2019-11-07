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Стало известно, какого заявления требовал адвокат Трампа от Зеленского

07.11.2019 / 16:15
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани требовал, чтобы президент Зеленский сделал заявление о намерении расследовать дело компании "Бурисма", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

А также якобы украинское вмешательство в выборы в США 2016 года.

Детали так называемого "антикоррупционного заявления" стали известны из документов, обнародованных накануне Конгрессом, говорится в статье "Европейской правды".

Накануне были обнародованы текстовые сообщения, переписка между советником Зеленского Андреем Ермаком и бывшим спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером, где они обсуждают текст этого заявления и конкретные формулировки.

Само требование появилось в середине лета, когда Киев еще не знал о замораживании военной помощи.

Руди Джулиани не только лично контактировал с Банковой по этому поводу, но и определял требования официальных лиц, в частности Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, признали оба должностных лица.

Киев должен был выйти с заявлением о начале расследования. При этом, как признался Сондленд, было четкое требование о том, что это заявление должен сделать лично Зеленский, а не, например, генпрокурор.

12 августа Банковая дала согласие на заявление Зеленского. Ермак направил Волкеру вариант ее текста - русский оригинал и перевод на английский.

Ключевой фрагмент, переданный на согласование в Вашингтон, звучал так: "Отдельного внимания заслуживает проблема вмешательства в политические процессы Соединенных Штатов, в том числе при возможном участии некоторых украинских политиков. Хочу заявить о недопустимости подобной практики. Мы намерены обеспечить и довести до конца прозрачное и непредвзятое расследование... что предотвратит повторение данной проблемы в будущем".

"Джулиани сказал, что это неубедительно. Он сказал: если они (Украина) не хотят расследовать именно "Бурисму" и именно по (вмешательству в выборы) 2016 года, то о чем мы вообще говорим?" - пересказал Волкер дискуссии относительно украинского предложения.

Из Вашингтона в ответ передали свой вариант заявления Зеленского, где были четко упомянутые обе важные для Трампа темы - но на Банковой отказались давать ход американскому варианту.

"И я с ними согласился, - рассказывает Волкер. - Поэтому в итоге идея этого заявления просто умерла".

Источник 

США, выборы, Байден, Трамп, Волкер, Джулиани
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