Войти | Зарегистрироваться
13:56

четверг,
01 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

"Клоун", "врун", "щенок Путина": как в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

01.10.2020 / 12:21
В ночь на среду (по киевскому времени - утром 30 сентября) в городе Кливленд состоялись президентские дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии, Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Дискуссия политиков оказалась беспрецедентно эмоциональной.

Вопреки достигнутой договоренности о правилах дебатов, действующий президент Трамп прерывал буквально каждый ответ своего оппонента, несмотря на замечания ведущего, журналиста Fox News Криса Уоллеса о том, что такие действия являются нарушением.

Такая тактика оказалась в целом успешной для Трампа, особенно в первой части дебатов. Байден был заметно дезориентирован, сбивался с мысли, путал слова и был вынужден исправляться, а впоследствии также начал перебивать оппонента.

Кандидаты в президенты США обменялись также оскорбительными высказываниями в адрес друг друга, причем Джо Байден был даже жестче. Реагируя на действия Трампа в дискуссии, он называл действующего президента США "клоуном" и пытался остановить его фразами наподобие "а не заткнулся би ты!" (Why do not you shut up, man?!).

Оба кандидата во время дебатов постоянно обвиняли друг друга во лжи. Трамп также обращал внимание на заявления однопартийцев Байдена, представляющих крайне левую часть Демпартии, из-за чего его сопернику приходилось оправдываться.

Дискуссия политиков длилась полтора часа и не задевала внешнюю политику, эту тему планируется поднять во время следующих дебатов, в октябре. Между тем, кандидаты коротко обменялись обвинениями по этому поводу. Байден, в частности, назвал Трампа "щенком Путина" (Putin's puppy).

Трамп обвинил семью Байдена в злоупотреблении властью в то время как Джо Байден был вице-президентом, вспомнив о том, что его сын Хантер Байден начал "зарабатывать миллионы в Украине и в Китае", несмотря на то, что "до того нигде не работал".

В ответ на обвинения оппонента оба кандидата лишь назвали слова другого "полной ложью", детальной дискуссии по этому поводу не было.

Также Дональд Трамп не стал прямо осуждать белый супрематизм - идеологию белого расизма.

Источник

США, выборы, дебаты, Байден, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.