Генсек НАТО призвал Грузию ускорить подготовку к членству в Альянсе

Об этом он сказал во время встречи с премьером Грузии Гиорги Гахарией в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что Грузия является одним из важнейших партнеров НАТО, что способствует общей безопасности Альянса во многих отношениях, в том числе благодаря участию в учебной миссии НАТО в Афганистане.

"Мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться своим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что в начале этого года союзники договорились еще больше укрепить партнерство НАТО-Грузия.

По его словам, НАТО приветствует прогресс, достигнутый Грузией в проведении реформ, в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Это важно и для Грузии, и для НАТО", - сказал Столтенберг.

Стоит отметить, что до сих пор призывы Грузии к членству в таких формулировках в риторике генсека Альянса не появлялись. При этом НАТО признает стремление Грузии к членству в Альянсе - так же, как и в случае Украины.

Напомним также, что НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

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