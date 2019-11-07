Войти | Зарегистрироваться
16:54

четверг,
07 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, о чем стоит подумать, перед тем, как молиться

07.11.2019 / 16:25
Митрополит УПЦ рассказал, о чем стоит подумать, перед тем, как молиться
Митрополит Митрофан Источник: Центр информации УПЦ
Владыка призвал перед молитвой всегда задумываться, всё ли ты сделал для разрешения неприятной ситуации

Люди часто стараются переложить труды и заботы, с которыми могут справиться сами, на Бога.

Об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома» и пресс-службу епархии.

«Очень часто мы стараемся себя пожалеть раньше, чем наступила та ситуация, когда уже совсем плохо и никто другой, кроме Бога, нам помочь не может. Мы очень часто даже в своих молитвах и просьбах обращаемся к Богу за тем, что мы можем сделать сами, если просто немножко напряжёмся. И для того чтобы не напрягаться, мы свои труды, заботы, которые нам Господь хотел дать, чтобы мы чему-то научились, перелагаем на Бога, говорим: "Господи! Вместо нас сделай! Матерь Божия, вместо нас сделай!"», — заметил владыка Митрофан.

По его словам, так поступать «нечестно и неправильно», потому что Бог явным образом приходит на помощь «только тогда, когда ты уже всё сделал, что мог, и когда ты честно говоришь Богу: "Господи! Я всё, что мог сделать, сделал. Всё, что умел, чему научился, на что были силы, я отдал. А теперь я прошу: помоги мне Ты, потому что дальше я уже идти не могу"».

Владыка призвал перед молитвой всегда задумываться, всё ли ты сделал для разрешения неприятной ситуации. 

«Каждый раз, когда мы приходим к Матери Божией с какой-то конкретной нуждой, которая в этот момент кажется нам самым главным делом нашей жизни, мы должны себя спросить: "Я сейчас буду просить Матерь Божию — а я сам всё сделал для того, чтобы было как-то по-другому? А может, я не хочу трудиться и перекладываю на Неё то, что должен делать сам?"», — сказал архиерей.

«Такое бывает очень часто. А когда мы всё сделали, что от нас зависело, и только Матерь Божия может нам помочь, мы увидим, как "из ниоткуда" появляется то, на что мы не могли надеяться, случается то, чего мы не ожидали, и жизнь наша строится таким образом, что мы чувствуем, что это Сама Матерь Божия, Сам Господь помогают нам», — заключил владыка Митрофан.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.