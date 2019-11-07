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Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета

07.11.2019 / 16:46
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Во время разговора стороны обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством глав государств.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский и Эрдоган отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества на всех направлениях. Также была отмечена важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Зеленский поприветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также подчеркнул важность украино-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

Эрдоган, в свою очередь, напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал совершенные шаги касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Источник

Эрдоган, разговор, Зеленский
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