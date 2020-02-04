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После встречи с Эрдоганом Зеленский поручил СБУ взяться за гюленовские школы в Украине

04.02.2020 / 13:52
Владимир Зеленский поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота 2016 года.

Об этом он заявил 3 февраля на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос много лет не решался.

"Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - сказал президент.

Как известно, Анкара связывает учителей, работающих в школах "гюленистов", с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считает ответственным за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

В 2018 году Анкара требовала от Киева экстрадиции пятерых турецких учителей, якобы связанных с и Фетхуллахом Гюленом.

Справка. Фетхулла Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник. Он живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти.

Движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией, Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

Источник

СБУ, Эрдоган, Зеленский, Гюлен
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