Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО

Об этом шла речь на заседании Печерского районного суда Киева 3 февраля.

Судья Ирина Кирилюк объявила об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов.

Ранее во время заседания адвокат Тарас Беспалый заявил, что во время убийства Шеремета Кузьменко была дома и об этом свидетельствует ее переписка в соцсетях и место нахождения ее телефона. Адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения. В частности, просил избрать меру пресечения не связанную с арестом.

Сама Кузьменко заявила, что никакого отношения к Шеремету не было. По ее словам, она волонтер, а он журналист, поэтому они никак не пересекались и она не была знакома с ним. Она отмечает, что узнала об убийстве Шеремета со СМИ.

Кроме того, по словам Кузьменко, она не имеет ультраправых взглядов, но дружит с разными людьми, а ее разговоры с друзьями советует не воспринимать всерьез.

Также на заседании свидетельствовала мать Кузьменко и друг Кузьменко Владимир Ульянов, с которым подозреваемая говорила о "Градах по Киеву".

Прокуратура считает, что Кузьменко может скрываться от следствия, уничтожить или исказить важные доказательства, потому ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде ареста.

Прокурор отмечал, что Кузьменко и еще один подозреваемый по делу доброволец Андрей Антоненко хорошо знакомы.

В частности, по его словам, до убийства Шеремета они разговаривали по телефону 14 раз.

Прокурор зачитывал личную переписку между Кузьменко и ее бывшим мужем Дмитрием. По его мнению, Кузьменко и бывший муж уже не жили в то время вместе, поэтому его показания и алиби Кузьменко могут быть выдумкой.

Напомним: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.

Сначала суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

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