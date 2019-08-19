Прокурор: Грымчака поместили в СИЗО законно

Об этом заявил в комментарии 18 августа прокурор Денис Иванов.

Иванов дословно: "Это не позиция моя лично или Генпрокуратуры. Это позиция закона, Уголовно-процессуального кодекса. В решении от 16 августа были допущены орфографические описки – был неправильно указан номер дела судом (судом – подчеркиваю), неправильно был указан защитник и отчество подозреваемого.

Но в начале судебного заседания устанавливалась лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения. Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суду. И судебное заседание проходило относительно Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича".

Прокурор отметил, что описки в решениях суда очень распространенная практика. И по закону суд должен исправлять ошибки по собственной инициативе, или по просьбе участников уголовного производства.

Иванов признал, что ошибка в отчестве фактически препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку. Суд это сделал 17 августа.

Иванов дословно: "И здесь идет манипуляция со стороны защиты, потому что эти два решения неотделимы друг от друга. Решение об исправлении описки не может изменять суть решения о мере пресечения и порядке его исполнения".

"В постановлении от 16 августа четко указано, что оно подлежит немедленному исполнению. Но сторона имеет право обжаловать его в апелляционном порядке".

Прокурор не смог рассказать об условиях в СИЗО, где удерживают Грымчака. Но отметил, что подозреваемый по поводу условий содержания и состояния здоровья может обращаться в прокуратуру с соответствующими заявлениями, и на них обязательно будут реагировать. Но по состоянию на 18 августа таких заявлений не поступало.

Также у прокуратуры есть соответствующие справки о том, что никаких препятствий для содержания Грымчака в СИЗО нет, и состояние здоровья позволяет его удерживать в местах предварительного заключения.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.

Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении наТатьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.

По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, чтоне будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег.

17 августа Деснянский суд Чернигова вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака. Там была приписка, что этот документ еще не вступил в силу, поэтому адвокат Грымчака настаивала, что его не должны арестовывать.

17 августа суд также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн. второго фигуранта дела Игоря Овдиенко.

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