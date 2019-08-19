Полиция задержала владельца гостиницы, где погибло 9 человек

Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Одесской области в Facebook.

"В рамках досудебного расследования задержан владелец отеля. На данный момент Черному готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним: ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Еще десять были госпитализированы.

Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.

Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.

Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок.

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