Во время пожара в одесской гостинице погибли ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

"В Одессе произошла страшная трагедия, ЧП: пожар в гостинице "Токио Стар", который унес жизни девяти человек, в том числе ребенка. Определяют еще… пока мы не можем говорить о категориях, потому что идентифицировано сейчас пять человек, в том числе гражданка Австралии (среди погибших – ред.)", - сказал Труханов, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 19 августа, утром.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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